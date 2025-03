Servizio di sorveglianza in stazione: "Sette ore al giorno sono poche"

E’ di alcuni giorni fa la notizia che le ferrovie dello Stato, su richiesta dell’amministrazione comunale di Grottammare, ha istituito un servizio di sorveglianza della stazione ferroviaria, per 7 ore al giorno, dalle 12 alle 19, dopo i due casi di suicidio avvenuti nel volgere di qualche settimana. Oggi registriamo un intervento di Gian Filippo Straccia per Comunità in Movimento e Alessandra Manigrasso per il gruppo M5S Grottammare. "Alla luce di quanto drammaticamente avvenuto e al provvedimento adottato ci corre l’obbligo di avanzare alcune riflessioni – scrivono i due esponenti politici – l’intervento di manutenzione straordinaria in corso nell’edificio della stazione, se non include l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’apertura di un accesso anche su via Roma non è né sufficiente né soddisfacente. Così come San Benedetto e Cupra Marittima hanno due accessi alla stazione, anche Grottammare necessità di un accesso ulteriore su via Roma. Questa richiesta avanzata da molti cittadini e turisti è datata e seppur presa in considerazione non è stata mai realizzata. Inoltre si continua ad ignorare la notevole presenza di barriere architettoniche e questa è una vergogna".

Sulla presenza della vigilanza affidata alla Sicupool aggiungono: "Purtroppo è bene tener presente che non c’è un orario per morire ed una stazione vigilata solo sette ore al giorno non è certo una notizia che ci inorgoglisce. Grottammare ha bisogno di una stazione ferroviaria che sia una struttura efficiente e che dia un servizio efficace e soddisfacente rivolto a tutti. Ridiamo dignità alla nostra stazione ferroviaria, con un progetto di riqualificazione sociale. Ristabiliamo una sua funzionalità utile a tutti, cittadini, turisti ed a quanti scelgono il treno piuttosto che l’autostrada per viaggiare".

Marcello Iezzi