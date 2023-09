Servizio doposcuola dai 6 ai 14 anni

L’Unione dei comuni avvisa che è disponibile per l’anno scolastico 2023-24 per ragazzi dai 6 ai 14 anni un servizio di doposcuola. Le domande sono aperte e possono essere presentate agli sportelli sociali nei seguenti orari: comune di Castorano (presso comune) lunedì dalle 9 alle 12, comune di Spinetoli (presso sportello sociale in via Salaria) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 8.30 alle 13.30. Info 3384955198 o [email protected]