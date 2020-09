La procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone che il 12 dicembre del 2014, dovendo registrare un servizio per la trasmissione Le Iene ebbero a che fare con Ermanno Pieroni, dirigente calcistico da anni residente ad Ascoli con la sua famiglia. A seguito della sua denuncia è partita l’inchiesta del sostituto procuratore Mara Flaiani che ha...

La procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone che il 12 dicembre del 2014, dovendo registrare un servizio per la trasmissione Le Iene ebbero a che fare con Ermanno Pieroni, dirigente calcistico da anni residente ad Ascoli con la sua famiglia. A seguito della sua denuncia è partita l’inchiesta del sostituto procuratore Mara Flaiani che ha chiesto il processo per Pablo Trincia milanese di 43 anni e per Luca Tiraboschi, 57 anni residente in Svizzera. Trincia, che operò quel giorno come inviato delle Iene, deve rispondere di violenza privata e diffamazione; Tiraboschi è accusato di non aver effettuato sulla trasmissione che poi andò in onda il necessario controllo per impedire che venisse offesa la reputazione di Pieroni. "Una ulteriore vittoria giudiziaria che dimostra la mia estraneità sulla vicenda e sui fatti raccontati, oltre alle violenze ingiustamente subite, ed al linciaggio morale che mi ha coinvolto – commenta Pieroni –. Se pensiamo che ancora su You Tube è in circolazione detto servizio, mi chiedo se tutto ciò è lecito e quanto invece venga prevaricato circa i propri diritti!". La puntata delle Iene riguardava vicende inerenti il Riccione per le quali l’inviato cercò di intervistare Pieroni, all’epoca amministratore delegato, lanciandosi in un inseguimento per le vie di Ascoli.

L’accusa di violenza privata per Trincia riguarda il fatto che quel giorno, pur avendogli risposto Pieroni di non essere disponibile a rilasciare dichiarazioni, avrebbe tentato di impedirgli di risalire a bordo della propria auto, trattenendo lo sportello lato guida. Successivamente si è poi posto all’inseguimento dell’auto di Pieroni "tallonandolo e affiancandolo, così mettendo in pericolo la sua incolumità e quella degli altri utenti della strada". Udienza fissata il 12 febbraio 2021.

p. erc.