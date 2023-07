Servizio mensa appaltato La protesta dei sindacati

È un no categorico, quello espresso dai sindacati e dai lavoratori sull’esternalizzazione delle mense scolastiche. La manovra, decisa in via sperimentale dal comune per il prossimo anno scolastico, coinvolgerà soltanto gli asili e poi, dall’anno successivo, anche gli altri istituti di competenza municipale. Ed è per questo motivo che ieri pomeriggio Cgil Fp e Filcams Ap hanno messo in piedi, assieme agli addetti al servizio, un vivace picchetto di protesta all’ingresso della sede comunale, all’inizio del consiglio. Cartelloni, striscioni, bandiere e tutto l’armamentario utile ha campeggiato in viale De Gasperi per scongiurare la variazione di bilancio con cui l’amministrazione ha deciso di stanziare 139mila euro per avviare una manifestazione d’interesse rivolto ai privati. "Oggi – ha affermato la segretaria Cgil Fp Viola Rossi - il consiglio si accinge ad approvare una prima esternalizzazione parziale del personale che lavora nelle mense scolastiche e quindi abbiamo organizzato, con i lavoratori coinvolti, un presidio per manifestare il nostro dissenso. Il servizio, ad oggi, è svolto da 10 dipendenti del comune a tempo indeterminato, che quindi immaginiamo verranno ricollocati all’interno dell’amministrazione e 46 precari, di cui non sappiamo assolutamente quali saranno le sorti future". In teoria, sul totale 20 lavoratori diverranno appannaggio del centro per l’impiego, mentre altri 26 dovrebbero essere ridistribuiti in enti terzi, anche se niente, in tal senso, è ancora stato deciso. Secondo gli uffici, il comune sarebbe stato costretto a prendere questa decisione per via del nuovo tetto massimo di spesa cui è costretto a sottostare per l’assunzione di dipendenti a tempo determinato, pari a 500mila euro per tutti i servizi. "Siamo molto preoccupati – ha detto ancora Rossi - perché non c’è alcun tipo di garanzia per questi 46 precari: non sappiamo se e né come verranno riassorbiti". L’auspicio è che si torni a discuterne in un contesto di contrattazione sociale. Ma il percorso, oramai, sembra irreversibilmente avviato. "Speriamo che non sia tardi per riattivare un confronto con il comune – ha aggiunto Daniele Lanni, della segreteria confederale Cgil - e che oggi in consiglio si faccia un passo indietro. Le esternalizzazioni non sono una soluzione, e quindi non lo è portare all’esterno un servizio che dovrebbe essere pubblico. Tenere e far funzionare un servizio pubblico è sempre una ricchezza per la città, per chi ci lavora e per chi di quel servizio usufruisce".

Giuseppe Di Marco