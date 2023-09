Servizio scuolabus, ultimi giornidisponibili per i ritardatari

A Castel di Lama tutto è pronto per il suono della campanella per l’anno scolastico 2022-23. Il Comune ha messo a punto il piano per gli scuolabus che serviranno la cittadina e lancia un appello a chi ancora si deve iscrivere: "Le famiglie degli alunni già iscritti al servizio scuolabus, che necessitano di apportare modifiche al piano di trasporto scolastico pubblicato possono inoltrare la richiesta compilando un form sul sito del Comune. . Le famiglie degli alunni che non hanno ancora provveduto ad iscrivere il proprio figlio al servizio possono farlo compilando un altro form 6. Le richieste vanno inoltrare entro e non oltre venerdì 15 settembre alle 8 e verranno elaborate entro lunedì 18 settembre (con operatività da martedì 19 settembre) dando la precedenza agli alunni già iscritti compatibilmente con la disponibilità di posti ed orari su ciascuna linea.