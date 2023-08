"Servono 200 alloggi popolari"

Qualcuno rammenta che a San Benedetto perdura da tempo una grave crisi abitativa? Cosa si sta facendo per affrontarla, a parte la realizzazione di lotti popolari programmati decenni fa? Ne abbiamo parlato con Daniele Primavera, che come referente locale dell’Unione Inquilini propone una disamina piuttosto amara del contesto rivierasco. "La crisi abitativa, a San Benedetto, si è aggravata sotto molteplici aspetti – dice il membro del sindacato – Uno di quelli più problematici è il numero di assegnazioni di alloggi popolari, che nell’ultimo periodo è quasi nullo. A monte di questo dato sta l’indisponibilità di case all’interno del territorio comunale, e devo dire che, nonostante il rapporto formalmente positivo con il comune, l’amministrazione negli ultimi due anni non ha fatto quasi nulla dal punto di vista pratico". Da dove cominciare? "In riviera bisogna pianificare la realizzazione di 200 alloggi – continua Primavera – tanti quanti sono i nuclei familiari in graduatoria e tuttora in attesa di assegnazione. Invece finora non ne è stato pianificato neanche uno, e questo vuol dire che per gli anni a venire gran parte delle famiglie non avrà molta speranza di ottenere una casa".

Il mercato, di certo, non aiuta: "A San Benedetto un appartamento da 50-60 metri quadri viene affittato mediamente a 600 euro al mese, e parliamo di case adeguate al massimo per una coppia con figlio unico. La soglia minima si è innalzata di almeno 100 euro nell’ultimo periodo, e ad esserne colpito è specialmente il nucleo monoreddito. Altro problema è l’abuso dell’affitto transitorio – da 1 a 18 mesi, nda – Questa tipologia di contratto infatti è permessa solo se sussistono determinate esigenze, come nel caso di studenti o contratti a termine. Quindi è bene che non se ne faccia un uso improprio, o a rigor di legge può mettere in difficoltà lo stesso proprietario dell’immobile. Poi c’è la questione del contributo all’affitto, che a quanto pare non verrà più erogato: purtroppo in questo caso i comuni possono fare ben poco, al limite possono stanziare una somma simile ma ridurre fortemente la platea di beneficiari". Il punto, però, è che sugli affitti bisogna riconoscere l’emergenza e quindi intervenire subito per porvi un freno. "Ascoli, ultimamente, ha messo a disposizione 40 alloggi nuovi – conclude Primavera – noi invece ancora attendiamo che vengano consegnati appartamenti programmati 20 anni fa. L’amministrazione ha davanti a sé altri tre anni: si attivi per pianificare nuove soluzioni abitative".

Giuseppe Di Marco