Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Ascoli
Cronaca"Servono le telecamere in piazza della Libertà"
24 ott 2025
EMIDIO LATTANZI
Cronaca
"Servono le telecamere in piazza della Libertà"

Telecamere di sorveglianza in piazza della Libertà e lungo le vie principali del quartiere, illuminazione potenziata nella bocciofila e rimozione dei giacigli che si trovano nel cortile della sede Caritas. Sono queste le richieste avanzate dai residenti di Ponterotto durante la riunione organizzata dal gruppo Sicurezza e Decoro e dal Comitato di quartiere, che si è svolta mercoledì sera. Tre obiettivi chiari che il gruppo ha deciso di portare avanti "per una piazza e un quartiere più decorosi". La zona di piazza della Libertà, da anni, è al centro di un confronto acceso tra chi chiede maggiore vivibilità e chi difende il ruolo sociale della Caritas diocesana, che lì gestisce la propria sede. Secondo molti residenti, la concentrazione di persone in difficoltà ha comportato episodi di bivacco, rumori notturni e degrado urbano, accrescendo la percezione di insicurezza.

Il malcontento è diffuso, soprattutto tra chi vive nei pressi della struttura, dove si segnalano da tempo presenze notturne e sporcizia. Il comitato ha sottolineato come, già in passato, fosse stato promesso lo smantellamento dei container presenti all’interno della Caritas, una misura annunciata "anche dall’amministrazione comunale e dal Vescovo" ma rimasta, ad oggi, solo sulla carta. I residenti intendono riportare la questione al centro del dibattito, chiedendo che si passi finalmente dalle parole ai fatti.

Altrettanto urgente, per chi abita la zona, è la necessità di un impianto di videosorveglianza che possa dissuadere atti vandalici e favorire controlli mirati. Insieme alla richiesta di maggior illuminazione della piazza e della bocciofila, ritenute aree a rischio per l’uso improprio degli spazi pubblici, le istanze delineano una strategia concreta per restituire decoro e sicurezza a uno dei quartieri più popolosi della città. Durante l’incontro, aperto a tutti i comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, la partecipazione si è rivelata però molto limitata. Presenti soltanto i membri del comitato Ponterotto, alcuni residenti e una cittadina di Marina Centro. Un’assenza che non è passata inosservata: "Se i problemi si risolvessero con i social, saremmo tutti dei Batman e Robin", ha commentato con amarezza Guido Speca, coordinatore del gruppo, evidenziando la distanza tra le lamentele online e la reale partecipazione civica. "Sarà compito dei residenti continuare a collaborare per una piazza e un quartiere più decorosi", ha ribadito.

e.l.

