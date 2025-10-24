"Servono le telecamere in piazza della Libertà"

Telecamere di sorveglianza in piazza della Libertà e lungo le vie principali del quartiere, illuminazione potenziata nella bocciofila e rimozione dei giacigli che si trovano nel cortile della sede Caritas. Sono queste le richieste avanzate dai residenti di Ponterotto durante la riunione organizzata dal gruppo Sicurezza e Decoro e dal Comitato di quartiere, che si è svolta mercoledì sera. Tre obiettivi chiari che il gruppo ha deciso di portare avanti "per una piazza e un quartiere più decorosi". La zona di piazza della Libertà, da anni, è al centro di un confronto acceso tra chi chiede maggiore vivibilità e chi difende il ruolo sociale della Caritas diocesana, che lì gestisce la propria sede. Secondo molti residenti, la concentrazione di persone in difficoltà ha comportato episodi di bivacco, rumori notturni e degrado urbano, accrescendo la percezione di insicurezza.

Il malcontento è diffuso, soprattutto tra chi vive nei pressi della struttura, dove si segnalano da tempo presenze notturne e sporcizia. Il comitato ha sottolineato come, già in passato, fosse stato promesso lo smantellamento dei container presenti all’interno della Caritas, una misura annunciata "anche dall’amministrazione comunale e dal Vescovo" ma rimasta, ad oggi, solo sulla carta. I residenti intendono riportare la questione al centro del dibattito, chiedendo che si passi finalmente dalle parole ai fatti.

Altrettanto urgente, per chi abita la zona, è la necessità di un impianto di videosorveglianza che possa dissuadere atti vandalici e favorire controlli mirati. Insieme alla richiesta di maggior illuminazione della piazza e della bocciofila, ritenute aree a rischio per l’uso improprio degli spazi pubblici, le istanze delineano una strategia concreta per restituire decoro e sicurezza a uno dei quartieri più popolosi della città. Durante l’incontro, aperto a tutti i comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, la partecipazione si è rivelata però molto limitata. Presenti soltanto i membri del comitato Ponterotto, alcuni residenti e una cittadina di Marina Centro. Un’assenza che non è passata inosservata: "Se i problemi si risolvessero con i social, saremmo tutti dei Batman e Robin", ha commentato con amarezza Guido Speca, coordinatore del gruppo, evidenziando la distanza tra le lamentele online e la reale partecipazione civica. "Sarà compito dei residenti continuare a collaborare per una piazza e un quartiere più decorosi", ha ribadito.

e.l.