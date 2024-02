"Servono palestre della salute"

’Palestre della salute’, Simone De Vecchis esorta l’amministrazione comunale a favorirne la diffusione in riviera. Il consigliere di minoranza ha depositato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a sollecitare la regione Marche a regolamentare in tempi brevi le suddette palestre e, una volta normate, a promuoverle e incentivarle sul nostro territorio. "Le ‘palestre della salute’ – scrive De Vecchis – sono strutture pubbliche o private riconosciute e accreditate nelle quali si svolgono programmi di esercizio fisico strutturato e adattato rivolti, in base a specifica prescrizione medica, in favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, per le quali è clinicamente attestato il beneficio prodotto dalla pratica dell’esercizio fisico". De Vecchis ricorda che in diverse regioni d’Italia, come Veneto, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia, le palestre della salute sono già regolamentate, e che sono già attivi specifici programmi strutturati di esercizio fisico che prevedono la presa in carico e l’indicazione alla pratica dell’attività fisica per soggetti a rischio attraverso una integrazione professionale e organizzativa tra specialisti. "Ritengo sia necessario che ciò accada presto anche nella nostra regione in quanto, come indicato anche dalle ‘Linee di indirizzo sull’attività fisica’ del Ministero della Salute, l’attività delle palestre della salute può coadiuvare le terapie mediche specifiche e svolgere anche una funzione di prevenzione che è fondamentale. La mozione che ho presentato, che mi auguro venga votata all’unanimità dal consiglio, oltre allo scopo di sollecitare la regione a normare le ‘palestre della salute’, vuole sensibilizzare tutti sul tema della prevenzione, alla quale molto spesso non si dà la giusta importanza, e in generale sui benefici generati dell’attività fisica-sportiva".