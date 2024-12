"Servono rinforzi in riviera"

L’ex sindaco di San Benedetto e attuale consigliere provinciale, Pasqualino Piunti, torna a sollevare l’urgenza di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in città invocando l’impegno della politica e dell’amministrazione comunale perché sia istituito un commissariato di primo livello. Un tema reso ancora più pressante dalle recenti richieste dei sindacati di Polizia, Siulp e Sap, che reclamano un aumento di personale per il commissariato locale. "San Benedetto presenta fattori di rischio specifici che non si riscontrano in altri territori - dichiara Piunti -Mi riferisco alla crescita della popolazione durante la stagione estiva, alla presenza di due stazioni ferroviarie, al porto e all’autostrada. Tutti elementi che richiedono un’attenzione particolare. Non possiamo sempre contare solo sulla professionalità e dedizione delle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale – senza un rafforzamento adeguato". Pur evitando allarmismi, Piunti sottolinea l’importanza della prevenzione: "Non parlo di un contesto da Far West, ma i fatti di cronaca dimostrano che intervenire prima è sempre meglio. La mia proposta, già avanzata in passato, è quella di lavorare per trasformare il commissariato di San Benedetto in una struttura di primo livello. Esiste già un’area individuata nella zona del porto per realizzare una nuova sede, perché quella attuale, situata in un condominio, non è assolutamente adeguata alle esigenze". Piunti chiama in causa l’amministrazione comunale: "Il Comune di San Benedetto ha il dovere di coinvolgere i parlamentari locali, mettendo da parte appartenenze politiche, per sostenere questa causa con il governo. Voglio ringraziare il prefetto e il questore per la loro disponibilità, ma serve un’azione politica più incisiva. Non è una critica, ma uno stimolo: l’amministrazione deve dimostrare maggiore autorevolezza per ottenere il commissariato di primo livello che la città merita".

P. Erc.