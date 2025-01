"Servono spazi per gli animali"

"A Monticelli bisognerebbe realizzare maggiori spazi destinati ai nostri amici a quattro zampe. Quei pochi che ci sono, tra l’altro, non sono a norma di legge". Su questo punta per il rilancio del quartiere Marianna Stefania. " Inoltre – aggiunge poi –, lungo la pista ciclabile, che frequento quotidianamente, mancano dei cestini per l’immondizia. Ecco, secondo me bisognerebbe migliorare sotto questo aspetto. In merito ai parchi per i cani, spero ne vengano realizzati di nuovi. Ce ne vorrebbero almeno due. Poi, spero si faccia qualcosa anche per i giovani, che non hanno luoghi di incontro" la conclusione della residente del quartiere.