Sessioni di yoga ed eventi inclusivi Epic park da giugno a settembre

La Cooperativa A piccoli passi propone la seconda edizione di Epic park 2.0: il festival dedicato alle famiglie si terrà da giugno a settembre, presso i parchi Annunziata e Ristori e anche quest’anno ci saranno tante iniziative, per diverse fasce di età, tra laboratori creativi, giochi motori e della tradizione ed area gioco per i più piccolini. Subito dopo il brunch della sera, sarà possibile partecipare agli spettacoli previsti per ogni data e realizzati da artisti di comprovata professionalità.

Visto il grande successo dello scorso anno, la cooperativa, dunque, ha deciso di proporre una seconda edizione, ancora più ricca, che vedrà in scena anche il bellissimo mondo della disabilità, con uno spettacolo ed un laboratorio inclusivo.

La prima data di apertura si terrà domenica prossima, 11 giugno, e prevede un pomeriggio dedicato alla salute e benessere e rivolto agli adulti: una sessione di yoga, al parco Annunziata, a cura dell’associazione Zonaindaco, per godere dei benefici dell’antica pratica orientale (lo yoga ha circa 4mila anni ed è praticato da fine Ottocento nei cinque continenti). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3333300742.

La manifestazione Epic park è resa possibile anche quest’anno grazie ad un grande lavoro di rete ed al sostegno economico del Comune di San Benedetto, nell’occasione della presentazione rappresentato dall’assessore Andrea Sanguigni, con Pasqualino Ruggieri, presidente Parco Ristori, Andrea Falcioni del Parco Annunziata e Alessandra Spazzafumo, presidente della Piccoli Passi, gruppo Gabrielli, Tipografie Tacconi, Orsini & Damiani, Fainplast, Primigi, Inim Electronics, ksenia security innovation, laboratorio Salus, Velenosi Ercole ed in collaborazione con lo studio Tanjun ed LC Service.

