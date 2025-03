Sessualità e malattie: seminario per studenti

Unire per forze per accompagnare i giovani in un percorso di conoscenza e consapevolezza. I Rotary Club Camerino, Civitanova Marche, Fermo, Gualdo Tadino, Loreto, Osimo, Macerata, Macerata Matteo Ricci, Pescara, San Benedetto del Tronto, Teramo, Tolentino, organizzano un seminario, rivolto a studenti, insegnanti e famiglie, del proprio territorio, sul tema delle "Malattie Sessualmente Trasmissibili", che si terrà su piattaforma digitale, il giorno 21 marzo. Secondo il Ministero della Salute, le malattie infettive, nella maggior parte dei casi, prive di sintomi, rappresentano un problema rilevante per la salute pubblica, soprattutto nei giovani tra i 15 ed i 24 anni.

Tale fascia di età risulta, quindi, molto più esposta allo sviluppo di queste patologie, probabilmente a causa della scarsa informazione e dell’insufficiente conoscenza delle malattie stesse e di come prevenirle. Queste patologie, se non diagnosticate ed adeguatamente trattate, possono determinare importanti sequele a carico dell’apparato riproduttivo maschile e femminile, nonché a carico di altri organi ed apparati, con il rischio in alcuni casi anche di tumori e di morte. Le scuole che hanno aderito saranno collegate con un’equipe multidisciplinare (venereologo, andrologo, urologo, ginecologo, psicologo e pediatra) che illustrerà brevemente le malattie a trasmissione sessuale, per poi dare spazio alle domande, che saranno proposte agli organizzatori dai discenti, in modalità riservata. La partecipazione è gratuita.

Referente del progetto per il club Rotary di Fermo, presidente Stefano Bizzarri, è Marinella Corallini, ex dirigente scolastica. Le scuole di secondo grado che hanno aderito sono il Polo Scolastico Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, con 8 classi, l’Iti Montani, con quattro classi, l’Ipsia Ostilio Ricci, con 10 classi, il Liceo scientifico Temistocle Calzecchi Onesti, con 6 classi, l’ Itet Carducci Galilei, con 9 classi. Un’adesione pressoché completa degli istituti scolastici della zona, a sottolineare l’importanza di informare i ragazzi e la necessità di farlo in un ambiente neutro come la scuola, in compagnia di personale formato.

"Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici Laura D’Ignazi, Stefania Scatasta, Annamaria Bernardini, Emiliano Giorgi, Francesca Iommetti, per quanto hanno fatto insieme ai docenti referenti, per la partecipazione degli studenti a questa significativa ed importante iniziativa", commenta Marinella Corallini.