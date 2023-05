’Sestieranti schiena dritta. Questione di testa’ con il professor Carletti

Quintana e sociale, avanti con un altro importante appuntamento tutto dedicato alla salute. Dopo il primo incontro ‘Sestieranti fuori di sen(n)o’, sabato 20 maggio sarà la volta di ‘Sestieranti schiena dritta. Questione di testa’ con la presenza del professor Sandro Carletti, primario dell’Ifca di Firenze. Una nuova iniziativa patrocinata dal comune, realizzata dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio, finanziata grazie alle risorse messe a disposizione del territorio dalla fondazione Carisap. Prezioso il supporto fornito dalla Lilt di Ascoli e Siena. "I sestieri confermano ancora una volta di essere fondamentali sul fronte del sociale – commenta il sindaco Marco Fioravanti –, dimostrando di saper collaborare in grande armonia. Mi complimento con Porta Solestà e Sant’Emidio. Occasioni come queste mi rendono ancora più orgoglioso della mia città e del mondo della Quintana". "Incontri così vanno incoraggiati e sostenuti – aggiunge Mario Tassi, presidente fondazione Carisap –, mi congratulo con gli organizzatori. Sono stati capaci di sviluppare un progetto ambizioso sul fronte della salute. È positivo che questi segnali arrivino dal mondo della Quintana". La giornata si articolerà in due momenti. Il primo avrà luogo a partire dalle 17.30 nei locali della Bottega terzo settore di corso Trento e Trieste. Qui si terrà il convegno incentrato sui dolori fisici legati a mal di testa e mal di schiena. Seguirà poi la cena nella sede di Sant’Emidio. "Dopo la splendida serata condivisa nella taverna di Solestà proporremo il bis a Sant’Emidio – sostiene il caposestiere Mariangela Gasparrini –. L’altra volta abbiamo capito l’importanza della prevenzione dei tumori al seno". Dello stesso avviso anche Attilio Lattanzi, caposestiere Porta Solestà, che conclude: "Sarà una grande occasione per trascorrere il pomeriggio e la serata con un luminare come Carletti. Invitiamo tutti ad una massiccia partecipazione". mas.mar.