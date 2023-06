Si apre ufficialmente la stagione quintanara con ‘Sestieri all’erta’ il 10 giugno a piazza Arringo. Si comincerà alle 17.30, nell’arena allestita in piazza, con l’esibizione delle scuole di sbandieratori e musici dei sei sestieri, cui farà seguito la performance che vedrà all’opera gli arcieri. Alle 18.30, poi, spazio a uno dei momenti clou, ovvero la sesta edizione della gara di lancio della ‘bomba’, che coinvolgerà gli sbandieratori ‘storici’ della Quintana di Ascoli, in altre parole le ‘vecchie glorie’ della bandiera. Alle 19.15, invece, ci sarà l’estrazione dell’ordine di esibizione per la 33esima edizione del ‘Palio per sbandieratori e musici’, ovvero le gare cittadine che si svolgeranno sempre a piazza Arringo nelle serate del 1 e del 2 luglio. A seguire gli sbandieratori e i musici ‘storici’ della Quintana, mentre la serata si concluderà con la premiazione della ‘bomba’.