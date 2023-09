Settant’anni insieme

Grande giorno quest’oggi in casa Petrelli: Giovanni e la sua amata Ilia Falgiani festeggiano, infatti, ben settant’anni di matrimonio. Tanti auguri per le ‘Nozze di Ferro’ giungono dalle figlie Anna, Marisa, Domenica e Francesca passando per i generi Giuseppe, Giuliano, Mario e Luigino, fino agli amati nipoti e pronipoti, tutti felici oggi nel festeggiare questo splendido traguardo con una bella festa per i nonni Giovanni e Ilia.