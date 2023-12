Settantesimo Quintana: arriva il bando

Cresce l’attesa per i primi appuntamenti che caratterizzeranno il Settantennale della Quintana, il primo dei quali sarà la prima edizione del torneo storico, al bersaglio e all’anello, che il 7 gennaio coinvolgerà i cavalieri al campo Squarcia. Da qualche ora, intanto, è stato pubblicato il bando per la realizzazione del logo, dedicato alla ricorrenza del Settantennale. La partecipazione è gratuita e riservata ai maggiorenni. Tutti i partecipanti potranno presentare una sola proposta e al vincitore verrà riconosciuto un premio da 500 euro. La scadenza per la consegna è fissata per le 12 del prossimo 8 gennaio, mentre la commissione giudicante, che avrà il compito di scegliere il vincitore, si riunirà mercoledì 10 gennaio. Insomma, una bella opportunità per tutti coloro che desiderano lasciare la propria impronta artistica e la propria firma su una ricorrenza così importante, per la città delle cento torri e per tutto il Piceno.