Sette furti in appartamento messi a segno in poche ore: adesso è caccia alla banda

Sette furti in una notte, è quanto è accaduto in Vallata, tra Pagliare e Colli nella notte tra giovedì e venerdì. Sembrerebbe esserci la stessa mano dietro alla serie di furti in appartamentoche hanno visto lo stesso modus operandi, ma non si esclude che possano essere entrate in azione anche più di una banda per i furti messi a segno tra le 22 e le 2 del mattino. I ladri si sono introdotti nelle case forzando persiane e serrandine e approfittando delle finestre lasciate aperte. A preoccupare i residenti il fatto che i furti siano stati messi a segno mentre i proprietari dormivano nel loro letti o stavano comodamente seduti nel salotto a guardare la tv. Le vie interne di Pagliare e di Colli del Tronto quelle finite nel mirino delle bande, ma non sono sfuggite ai ladri neanche le zone periferiche, come le abitazioni lungo la strada che da Pagliare conduce verso Spinetoli capoluogo. Alcune persone si sono addirittura accorte del raid ladresco in casa e hanno iniziato un inseguimento a piedi, verso le campagne, dietro ai malfattori, ma il buio e la paura di essere aggrediti li ha fatti desistere dalla ‘caccia al ladro’. Il tenore delle dichiarazioni dei poveri malcapitati è lo stesso: "Hanno smontato la serratura delle finestre, sono entrati in casa, hanno preso le carte di credito dai portafogli". "Sono entrati in camera da letto, hanno aperto un cassetto del comò, preso i gioielli e i soldi, che avevano nel comodino a pochi centimetri da dove dormivamo". C’è anche chi assicura che i ladri hanno portato via bigiotteria, probabilmente scambiata per gioielli, sta di fatto che la maggior parte dei poveri malcapitati è sotto choc. Sugli episodi indagano i carabinieri della stazione di Monsampolo competente per il territorio di Spinetoli e di Castel di Lama competenti per il territorio di Colli, che dovranno cercare di capire se è entrata in azione una sola banda o più di una.

Maria Grazia Lappa