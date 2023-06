Sette ragazzi su dieci sono convinti che lo stress condizionerà l’esito delle prove

Dormono poco, mangiano male, fumano di più, bevono più caffè e assumono farmaci: lo stress da maturità colpisce 2 studenti su 3. Più in generale, ben 7 su 10 sono convinti che l’ansia condizionerà l’esito delle prove. Un carico emotivo, questo, che sta portando a sviluppare cattive abitudini se non veri e propri disagi: più della metà mangia meno o più del solito, quasi il 70% ha il sonno disturbato, c’è chi esagera con caffè e fumo e chi, addirittura, si rivolge a farmaci e integratori. Solo uno studente su sette dice di essere tranquillo in vista dell’esame di maturità. Lo segnala una ricerca condotta da Skuola.net, su un campione di 1.104 ragazze e ragazzi di quinto superiore, in collaborazione con gli psicologi e psicoterapeuti dell’associazione nazionale ‘Di.Te’ (dipendenze tecnologiche, Gap, cyberbullismo). Questo perché, a ridosso dell’inizio degli esami di Stato 2023, la maggior parte dei maturandi (56%) ammette di provare sensazioni negative come ansia, rabbia, sconforto, desiderio di fuggire. Il podio degli ‘umori’ parla da solo: il 43% prova soprattutto ansia, il 24% desiderio di fuga, l’11% addirittura sconforto. E, più in generale, ben 7 su 10 sono convinti che l’ansia, in particolare, condizionerà sicuramente non nel bene l’esito della propria Maturità. Perché tutto ciò, ovviamente, si traduce in un tendenziale pessimismo in vista delle prove: il 72% pensa spesso che non sarà mai abbastanza preparato. "La ricerca – sottolinea Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo Di.Te – evidenzia ancora di più la necessità di un sostegno adeguato durante questo periodo cruciale. Le famiglie e le istituzioni scolastiche devono essere consapevoli del carico emotivo che gli studenti affrontano e offrire un ambiente di supporto e comprensione".