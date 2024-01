Settembre Bianconero: caos e lotta tra generazioni a 50 anni dalla fondazione

Ascoli Piceno, 30 gennaio 2024 – Il Settembre Bianconero si scioglie. Anzi no. La decisione di concludere l’avventura dell’SBN, presa dai giovani che in questi anni hanno ereditato la gestione del Club degli Ultras che ha fatto la storia della Curva Sud dell’Ascoli Calcio, alla fine è stata sconfessata dagli ‘anziani’ fondatori che, anzi, hanno rilanciato il programma per la grande ‘festa del Cinquantenario’.

Il gruppo di supporters del Picchio nato nel 1974 nell’anno della prima storica promozione in Serie A, raccogliendo sotto un unico grande striscione che campeggiava da una parte all’altra della Curva Sud, tutti i club ultras di quegli anni, sta sicuramente vivendo una fase delicata. Proprio la festa del cinquantenario è stata, infatti, al centro della discussione, delle incomprensioni e della scelta di sciogliere lo storico gruppo dei tifosi bianconeri. Da una parte i ragazzi che in questi anni hanno ereditato il testimone della gestione del gruppo, la presenza nei vari stadi italiani e nel merchandising di sciarpe, maglie, felpe e cappellini. Un gruppo che ha portato avanti il nome del Settembre Bianconero con i soliti sacrifici, anche economici, che fanno tutti gli ultras per seguire l’Ascoli dappertutto.

Dall’altra parte, il gruppo dei fondatori che naturalmente negli anni ha perso qualche elemento a causa dell’età, e che di certo non segue più con la stessa assiduità gli impegni della squadra, almeno non in prima linea. Gli ‘anziani’ ormai quasi tutti ultrasessantenni, però, giustamente secondo la loro versione, desiderano ora avere parte attiva nella gestione della Festa. E questo naturalmente ha portato allo ‘scontro generazionale’ tra due modi di concepire un evento così importante.

I giovani del Settembre Bianconero lamentano l’assenza dei ‘vecchi’ in questi anni al seguito dell’Ascoli Calcio. "Dove eravate voi quando in questi anni noi portavamo lo striscione e la pezza del SBN nei vari stadi d’Italia? Perché volete far parte della gestione di una festa dove sicuramente ci saranno da gestire fondi degli sponsor, contributi pubblici e incassi del merchandising?". Gli ‘anziani’ da parte loro hanno riposto che la Festa dei cinquant’anni del Settembre Bianconero è la festa di tutti, e che è impossibile pensare di ricordare questi 50 anni di tifo senza coinvolgere chi il gruppo ultras SBN lo ha creato, senza ricordare chi lo ha fondato e soprattutto senza commemorare quelli che non ci sono più.

Il tutto dopo che gli ‘anziani’ hanno già avuto un incontro con il sindaco Marco Fioravanti a cui hanno sottoposto l’idea di istituire un conto corrente apposito dove confluiranno tutti i finanziamenti, e con un commercialista che gestirà fatture, spese e introiti, per garantire la massima trasparenza.

Insomma, come spesso accade la ragione tra le due parti sta nel mezzo, ma questo non ha impedito alle due anime del Settembre Bianconero di arrivare alla ‘spaccatura’ e alla decisione presa dai ragazzi di sciogliere definitivamente lo storico gruppo ultras. La notizia pubblicata sul profilo Facebook del SBN ha fatto subito il giro del web, scatenando le reazioni di chi dietro quello striscione, sulla balaustra della Curva Sud, ha trascorso la sua gioventù. Puntuale è così arrivata la smentita da parte di uno dei fondatori e primo presidente eletto del club Settembre Bianconero, Mario Stella che ha ribadito: "Finché ci saremo noi, SBN continuerà a vivere".

La sensazione, insomma, è che la ‘spaccatura’ in qualche modo si dovrà comunque ricomporre usando il buon senso e trovando il giusto compromesso tra la vecchia guardia e i nuovi affiliati nel Settembre Bianconero. Per organizzare una festa serve unità di intenti, la brillantezza dei ragazzi e l’esperienza dei ‘fondatori’. Una festa che dovrebbe svolgersi domenica 21 settembre in Piazza del Popolo e che sarà di tutti i tifosi dell’Ascoli, con la speranza di avere ancora la squadra in Serie B.