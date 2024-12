È stata una settimana all’insegna della gentilezza, della non violenza e della reciprocità, quella che si è conclusa sabato 30 novembre a Roccafluvione. La serie di iniziative, organizzate dall’Amministrazione Comunale del paese, ha avuto per titolo ’Per le mani ti prenderò, L’educazione gentile contro ogni forma di violenza’. La settimana della gentilezza di Roccafluvione si è aperta domenica 24 novembre con ’Sembra un angelo caduto dal cielo’, uno spettacolo contro la violenza sulle donne, con la partecipazione della Compagnia Teatrale ascolana ’I Donattori’, della band ’N’ice Cream’, del centro antiviolenza ’Donna con te’ e degli ’Amici Disparati’ di Spinetoli. Lo spettacolo è stato presentato dai ragazzi del paese. Da martedì 26 a sabato 30 novembre, presso il palazzo comunale di Roccafluvione, è stata allestita la mostra ’Ella cuce cuce cuce’ con i lavori ad uncinetto, tombolo, maglia e ricamo delle donne fluvionesi, che da molti anni si incontrano per creare e condividere la loro arte. L’esposizione è stata dedicata a Maurizia Milani e Caterina Peretti, due donne di Roccafluvione che sono state da sempre promotrici di questa attività artistica. Tra i visitatori della mostra, ci sono state tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del paese. Infine, sabato si è tenuto ’Me con te’, un incontro rivolto a bambini e ragazzi sul tema della violenza, tenuto dalla sociologa Alessia Serrao con i personaggi di fiabe e supereroi, che hanno interagito con i piccoli partecipanti.

Giuliano Centinaro