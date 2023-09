Settimana della Moda a Montegiorgio: Bros Manifetture presenta 'Pianegonda'

Un evento esclusivo quello di giovedì, al Four Seasons Hotel di Milano, per la presentazione della nuova collezione gioielli di Pianegonda. Un viaggio nell’anima del brand dove creazioni iconiche hanno raccontato la loro audace essenza ai tantissimi ospiti presenti a testimonianza del successo e della crescita del marchio. La collezione ‘Assoluto’, disegnata dalla direttrice creativa Betony Vernon, si è ampliata con nuove creazioni in argento, pelle pregiata e pietre e con una capsule collection realizzata interamente in oro 18kt e pietre preziose. Gioielli che richiamano l’origine e l’evoluzione dell’intero universo che si trasformano in simboli di vita. Presenti all’evento alcune tra le più influenti personalità della moda come la modella Anna Cleveland, volto di Pianegonda e protagonista della campagna pubblicitaria di ‘Assoluto’, l’imprenditrice e designer Maria Vittoria Paolillo, la modella Amina Ladymya, il cantante Michele Bravi e moltissimi lifestyle e fashion taste-makers come Catherine Poulain, Valeria Bigella, Martina Troni, Francesca Colucci, Carlotta Bertotti, Giulia Penna, Matthias Geerts oltre ovviamente a Lanfranco Beleggia presidente della Bros Manifatture e sua figlia Beatrice Beleggia manager di Pianegonda.

a.c.