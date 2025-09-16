La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Settimana dello sport, atleti protagonisti in piazza Kursaal

La ‘Settimana dello sport’ grottammarese, iniziata il primo settembre e che andrà avanti fino a mercoledì 24, ha vissuto ieri la giornata centrale. In piazza Kursaal sono scesi in campo 17 associazioni con quasi 300 atleti: dal calcio a 5 al rugby, dalla pallavolo alle bocce, dalla ginnastica artistica alla danza, fino a tennis, vela e basket. Una varietà di discipline che ha offerto a tutti i bambini l’occasione di scoprire nuove passioni sportive.

La manifestazione è stata promossa e coordinata da consigliere comunale delegato allo sport Nicolino Giannetti, con la collaborazione delle associazioni. "Una bellissima giornata di sport, dove tutte le associazioni si sono messe a disposizione della città – ha affermato il sindaco Rocchi – È stata una domenica all’insegna dell’unione, del fare rete e dell’esibizione. Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento".

Il consigliere Giannetti ha aggiunto che la città di Grottammare merita una vetrina di sport importante: "Ci sono moltissime associazioni locali e limitrofe che stanno alzando il livello, e siamo contenti se questa festa diventa occasione per farsi conoscere e confrontarsi tutti insieme".

