Settimana Erasmus, gli studenti raccontano le loro esperienze

In occasione della settimana degli #erasmusdays2023 con il motto "6 giorni per far risplendere l’Europa", Europe direct Regione Marche ha partecipato, venerdì scorso dalle 10 alle 12, all’iniziativa di Alma (Associazione Academy Liszt Music Art) di Grottammare, che si occupa di progetti Erasmus+. Nella sede, dell’Ospitale Casa delle Associazioni di Grottammare si è parlato delle esperienze Erasmus vissute dai protagonisti e dei nuovi progetti europei di mobilità. In seguito Europe direct Regione Marche, in sinergia con ALMA, ha anche incontrato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Fazzini-Mercantini di Grottammare, per informare sulle attività del centro e sulle opportunità europee promosse dall’Unione europea e dei futuri progetti dell’associazione grottammarese. Un evento accolto con grande interesse dagli studenti. Nell’anno europeo delle competenze, è fondamentale che gli #ErasmusDays siano l’occasione ideale per tutti i partecipanti di scoprire nuove culture, rafforzare le proprie competenze linguistiche e abbracciare i valori europei di tolleranza, rispetto e diversità.