’Settimo cielo’: nuovi locali in via Po

Ambienti raffinati, con tante piante a fare da cornice a pareti e soffitti. Inizia così il viaggio dentro il centro estetico ‘Settimo cielo’ di Giacinta Fracassa. Domenica è stata inaugurata la nuova sede in Via Po, 61, a Castel di Lama. Non una semplice inaugurazione, ma un vero e proprio evento, curato in ogni dettaglio. "Ho voluto solo il meglio per il mio centro – afferma Giacinta – e per averlo ho affrontato una sfida importante. Un grazie va alle mie fedeli clienti, che mi hanno sempre sostenuta, un altro grazie ai miei genitori, ai miei suoceri e in particolare a mio marito Mauro".