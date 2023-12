Settore calzature, serve manodopera

Nel Fermano sono diverse le opportunità di lavoro con il settore della calzatura sempre in cerca, soprattutto, di manodopera. Azienda calzaturiera di Montegranaro, ad esempio, ricerca un montatore di calzature per applicazione forti. Propone un contratto a tempo determinato/indeterminato. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vita, indicando il codice 66461, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Ancora, azienda ricerca un operaio calzaturiero addetto alla premonta. E’ richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Quello proposto è un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. In questo caso la sede di lavoro è a Morrovalle (Mc). Per candidarsi a ricoprire questo impiego inviare il curriculum vitae alla società di somministrazione G Group all’indirizzo email porto.umberto@gigroup.com, referente è Enrico Simonetti che risponde al numero telefonico 0734360021. Per questo annuncio è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Civitanova (email: centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it). Azienda metalmeccanica di Fermo ricerca, invece, un addetto alla limatura - spazzolatura di oggetti in metallo con un età tra i 25 e i 50 anni. Quello proposto è un contratto a tempo determinato ed orario a tempo pieno. Chi fosse interessato potrà inviare il curriculum vitae, indicando il codice 453927, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Ancora,

calzaturificio di Porto Sant’Elpidio ricerca scarnitrice di tomaie, automunita. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario a tempo pieno. Chi fosse interessato potrà inviare il curriculum vitae, indicando il codice 211017, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it.