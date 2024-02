Settore giovanile. Tris Primavera . Bene gli Under

3

PESCARA

: Sciammarella, Caucci, Cozzoli (dal 3’ s.t. Deriu), Barrotta (dal 20’ s.t. Lattanzi), Rossi, Piermarini, Gaspari (dal 33’ s.t. Ciccanti), Bando (dal 33’ s.t. Carano), Colaiacomo (dal 20’ s.t. Solmonte), Lo Scalzo, Del Moro. A disposizione: Amato, Mengucci, Sottil, Gaffuri, Carosi, Gorica. All. Ledesma.

PESCARA: Zandri, Braccia, Pesoli (dal 24’ s.t. Aloisi), Gatto, Preta, Ricciardi (dal 39’ s.t. Schiattarella), Diabate, Cardilli, Berardi (dal 24’ s.t. Mellini), Palazzese (dal 30’ s.t. Dei Rocini). Panchina: Ziu, Isufi, Tracchia, Ndouniama, Di Francesco, Baldacci, Bakhouch, Craga. All. Stella.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: al 23’ p.t. rig. Cozzoli, al 27’ s.t. Solmonte, al 48’ s.t. Lo Scalzo.

Note – ammoniti Piermarini per l’Ascoli, Gatto e Cardilli per il Pescara. Corner 5-7.

La Primavera del Picchio conquista altri tre punti importanti e si riporta a ridosso della zona playoff dopo un avvio di stagione decisamente drammatico. I bianconeri guidati dal tecnico Ledesma sono riusciti a battere il Pescara con un netto 3-0 nel match andato in scena al Picchio Village. Il confronto con la formazione abruzzese si è subito messo sul binario giusto grazie al rigore concesso e trasformato da Cozzoli nella prima parte della sfida. A propiziare il tiro dagli undici metri un intervento del biancoceleste Palazzese su Barrotta. Nel corso del secondo tempo poi l’Ascoli ha saputo difendere il vantaggio per poi incrementare il risultato e rifilare il tris. Il raddoppio è arrivato grazie al centro messo a segno da Solmonte. A chiudere definitivamente i conti Lo Scalzo con il suo quinto centro stagionale. Grazie alla vittoria la Primavera si è portata ad una sola lunghezza di distanza dalle posizioni previste per gli spareggi di fine campionato e nel prossimo turno in casa della Salernitana il Picchio proverà a non farsi scappare l’occasione.

Doppio pareggio per under 17 e 16, rispettivamente impegnate contro Lecce e Ternana. I primi hanno impattato in casa 2-2 contro i salentini. I ragazzi di Giorgi non sono riusciti a condurre in porto il match dopo il momentaneo 2-0 prodotto da Tatoscevitz e Pettinari. Nella ripresa è stata furente la reazione dei giallorossi. Pareggio per 1-1 invece quello ottenuto contro gli umbri dalla formazione di Monaco. L’under 15 di Cusimano infine è tornata a casa da Terni vincendo per 3-0 contro i rossoverdi. Le reti vincenti quelle messe a segno da Balducci, autore di una doppietta, e Platania.

mas.mar.