Settore ristorazione Cameriere di sala cercasi

Tra i profili lavorativi più ricercati ci sono senza ombra di dubbio quelli inerenti a tutto il settore ricettivo e turistico. Stabilimenti balneari, ristoranti, bar e hotel cercano camerieri, personale di sala, cuochi, aiuti cuoco, baristi. Da più di un anno, più o meno tutti i titolari delle diverse attività del settore lamentano proprio la carenza di personale qualificato e non pe quanto riguarda queste figure. Si è molto dibattuto, in tutta la Nazione, anche sulle motivazioni che spingono le persone a non scegliere più questa tipologia di lavoro. Il dibattito fra associazioni di categoria e sindacati e ancora aperto. Divesi gli annunci pubblicati dai centri per l’impiego proprio inerenti questa tipologia di lavoro. In particolare nella provincia di Ascoli si cerca un cameriere di sala per un ristorante. Il codice dell’annuncio per chi volesse candidarsi per questa posizione è 442693. Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli (email: [email protected]; Pec:[email protected]; Telefono: 0736352800).