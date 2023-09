"Settore strategico, bisogna evitare la guerra tra territori vicini"

di Luciano Agostini*

Ho seguito con stupore la polemica che si è scatenata tra i produttori di vino marchigiani (e in particolare del Piceno) e il Consorzio di tutela del Montepulciano d’Abruzzo. L’ignoto parlamentare citato dal presidente del Consorzio, cioè il sottoscritto, nel 2016 si è a lungo battuto in Parlamento per modificare le norme di cui tanto si parla. Vorrei così ricordare come allora la discussione sul Doc si concluse con l’approvazione del comma 6 all’articolo 44 della legge 238 del 12-12-2016 (il cosiddetto Testo unico del vino), con la quale si impegnava il governo ad adottare un provvedimento per chiarire definitivamente la questione. Parliamo, è bene ricordarlo, di vini Doc che contengono uve utilizzate per fare a loro volta vini Doc: l’esempio è il nostro Rosso Piceno, realizzato con Sangiovese e Montepulciano d’Abruzzo, anche se sull’etichetta non si può scrivere. Due questioni a questo proposito mi sembrano fondamentali. La prima: se il marchio Doc è un fattore di competitività, questo deve valere per tutti. La seconda: in virtù delle sempre più rigorose direttive europee in materia di etichette trasparenti, non si può non riportare la composizione del contenuto delle bottiglie. Trovo assolutamente stupefacente che, dal 2016, non si sia mai intervenuti. Trovo addirittura più stupefacente che adesso che ci stiamo avvicinando al tempo limite per adottare una norma chiara in materia, ci sia chi ancora vuole rinviare o, peggio, impedire ogni azione. La Conferenza Stato Regioni ha il potere di esprimere un parere sul punto, ma non ci si può appellare a questo per bloccare o ritardare il tutto. Le Marche e il loro governo regionale dovrebbero intervenire a tutela di un settore strategico come quello agroalimentare, anche in virtù della filiera politica che lega il presidente Francesco Acquaroli al suo omologo abruzzese Marco Marsilio, fino al governo nazionale: il segno politico è lo stesso e bisognerebbe evitare guerre tra territori vicini, oltre ovviamente a tutelare il comparto vitivinicolo, che, in termini di export e plv è molto importante. In tutta onestà, infine, mi sarei aspettato durante la convention di Coldiretti a San Benedetto del Tronto di quest’estate qualche parola su questo tema.

*ex parlamentare