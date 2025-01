Settore viaggi d’istruzione. Ascoli diventa ’capitale’ delle gite scolastiche

Ascoli diventa sempre più un polo di riferimento a livello nazionale per il settore delle gite scolastiche. Sono ben 200, infatti, gli studenti e docenti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno effettuato viaggi di istruzione nel capoluogo piceno grazie a Giocamondo, con le proposte Fuoriclasse. Un riscontro molto positivo per il territorio che ha beneficiato di questi arrivi ad Ascoli, consolidandosi come possibile destinazione. Inoltre, l’importante cooperativa ascolana ai vertici del turismo scolastico nazionale, per l’anno didattico 2023-2024 ha fatto viaggiare in tutta Italia circa 3.000 ragazzi di 30 istituti di diverse regioni accompagnati da 300 docenti. E questo discorso vale anche per i viaggi d’istruzione che hanno portato nelle varie destinazioni in Italia circa 500 studenti e docenti delle scuole ascolane.