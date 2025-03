Severini: "Dobbiamo uscire da questa situazione"

Umore non certo alle stelle in casa Atletico Ascoli dopo la sorprendente sconfitta interna per 3-1 contro il Città di Isernia San Leucio ultimo in classifica.

Mirco Severini Severini, la sconfitta con l’Isernia come si spiega vista l’enorme mole di gioco e di occasioni create? "E’ vero, sotto il profilo delle occasioni create, è stata una delle migliori partite non c’è nulla da dire. Purtroppo però, un po’ per demeriti, ma anche per un pizzico di sfortuna non siamo riusciti a tramutare in rete tutte queste occasioni. Il risultato però è spietato 1-3. Non possiamo permetterci di subire certi gol. Loro erano solo alla ricerca di un episodio e noi lo abbiamo creato ad inizio partita, poi è dura trovarsi a rincorrere. Era importante rientrare il secondo tempo continuando a giocare senza subire gol ed invece abbiamo sbagliato. Ci abbiamo provato fino alla fine purtroppo però non siamo riusciti a rimediare ai nostri errori. Analizzeremo tutto e inizieremo a pensare subito all’Ancona"

Domenica una partita importantissima avendo negli occhi il match di andata dove arrivò un ko che grida vendetta? "Una partita fondamentale. È vero all’andata è stata una sfida particolare, anche con episodi arbitrali che ci hanno penalizzato. Un punto di svolta negativo e la ferita è rimasta aperta. Motivo in più per dare il massimo e portare a casa punti contro un’ottima squadra".

Salvezza da blindare ancora con un calendario però molto complicato? "Ci siamo messi da soli in questa situazione e ora ne dobbiamo uscire. Lavoriamo ogni giorno, con intensità, con dedizione ma ultimamente non raccogliamo quanto seminato. A volte non riesco a darmi delle spiegazioni sul momento che stiamo attraversando, ma sono sicuro che il duro lavoro alla fine paga, sempre. Abbiamo i mezzi per chiudere la pratica salvezza e nonostante il calendario ostico, tra chi deve salvarsi e chi vuole raggiungere il traguardo play off, tutto è ancora nelle nostre mani".

Valerio Rosa