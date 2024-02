Sexting, grooming, cyberbullismo. La polizia incontra gli studenti

Gli agenti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto Safer Internet Day tenutosi nei giorni 8 e 9 febbraio, hanno incontrato i ragazzi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Spinetoli, Monsampolo Acquaviva Picena ed i ragazzi della scuola secondaria di II grado dell’Istituto Alberghiero Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare. Durante l’incontro sono stati affrontati argomenti importanti come il sexting (scambio messaggi, audio, immagini o video - specialmente attraverso smartphone o chat di social network - a sfondo sessuale o sessualmente espliciti, comprese immagini di nudi o seminudi), grooming (quando un adulto manifesta un interesse sessuale inadeguato nei confronti di un minore e lo approccia on line con l’intenzione di iniziare o avere incontri dal vivo) ed il cyberbullismo (atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici). L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la polizia di Stato. Le attività del progetto sono rivolte alle scuole italiane secondarie di 1° e 2° grado e da sempre coinvolgono studenti, genitori e insegnanti. E’ stato presentato il nuovo libro della collana "#cuoriconnessi", giunta alla quinta pubblicazione, già scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it in modalità data free. Il libro in formato cartaceo è disponibile da ieri e verrà distribuito gratuitamente dai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale nelle scuole di tutta Italia e presso tutti i punti vendita "Unieuro" senza alcun obbligo di acquisto.

Ma. Ie.