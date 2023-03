Sezione primavera a Stella

È stata inaugurata la nuova sezione primavera nella rinnovata scuola dell’infanzia di Via Pascoli, a Stella di Monsampolo. Al taglio del nastro dei nuovi spazi e del servizio hanno partecipato il sindaco Massimo Narcisi, il consigliere delegato all’istruzione Gianni Felicioni, il dirigente dell’Isc Spinetoli-Monsampolo-Acquaviva Picena Paolo Mauriello, la coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 21 Simona Maria Marconi e la referente dei servizi educativi ’0-6’ Rita Tancredi. C’erano anche Barbara Scarpantoni, presidente della Cooperativa Tangram, che gestisce il servizio, l’educatrice Alessia Maria Neroni, la pedagogista Valeria Romano e i genitori dei bambini iscritti. L’attivazione della sezione Primavera, che ospita bambini e bambine tra i 24 e i 36 mesi (attualmente ha 10 iscritti ed è aperta dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì, sarà attiva fino al 30 giugno e l’iscrizione per il primo anno è gratuita) nasce per rispondere alle richieste da parte delle famiglie di Monsampolo. "Dopo una fase di sperimentazione partita il 30 gennaio inauguriamo ufficialmente un servizio importante per il nostro comune, che potenzia ancora di più la gamma di servizi offerti per la fascia di età 0-6 – afferma il sindaco Massimo Narcisi – e che rappresenta anche una risposta concreta a un problema sociale molto importante e sentito da parte delle famiglie".

Stefania Mezzina