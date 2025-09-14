"Sezioni Primavera, chiediamo gli spazi"

Famiglie ascolane in allarme, a ridosso dell’inizio del nuovo anno scolastico, per l’assenza in città delle sezioni Primavera. Si tratta di quelle ‘classi pre-scolastiche’ che accolgono i bimbi che hanno tra i due e i tre anni: i piccoli che, in pratica, sono troppi grandi per il nido ma ancora piccoli per la scuola dell’infanzia. Molti genitori, dunque, non sanno come fare, visto che nel giro di due anni si è passati da quattro sezioni a una soltanto, quella attiva all’Isc di Borgo Solestà. Si potrebbe ricorrere ai centri privati, sicuramente, ma tante famiglie non possono permetterselo e comunque anche questi sono pochi sul territorio. Già lo scorso anno venne meno la sezione Primavera all’Isc di Monticelli. Di recente, invece, hanno deciso di non attivarla nemmeno l’Isc Luciani e l’Isc Centro. Di conseguenza, circa una sessantina di bimbi è rimasta fuori, privata del servizio. A provare a dare una risposta a questa situazione di emergenza è l’amministrazione comunale ascolana. "Abbiamo recepito il disagio delle famiglie che, a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, si sono trovate senza quella risorsa che invece contavano di avere nelle sezioni Primavera – spiega, infatti, l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti –. Comprendo le difficoltà delle istituzioni scolastiche, ma di fronte a tali richieste da parte di numerosi genitori stiamo valutando la possibilità di realizzare un sistema integrato 0-6, facendoci carico noi, come amministrazione comunale, dell’organizzazione delle sezioni Primavera. Chiederemo alle scuole la disponibilità dei locali".

Matteo Porfiri