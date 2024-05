Sfida aperta a Comunanza. Sacconi contro Cesaroni

Due contendenti per un unico ruolo: quello da sindaco del proprio paese. A Comunanza, l’8 e il 9 giugno, andrà in scena la bella sfida tra il primo cittadino uscente Alvaro Cesaroni, che è alla guida del comune montano ormai da dieci anni, e il suo avversario Domenico Sacconi. Si tratta di uno scontro tra due imprenditori molto conosciuti e soprattutto molto apprezzati sul territorio, che da sempre si sono messi a disposizione della comunità. Cesaroni, in questa tornata elettorale, sarà sostenuto dalla lista civica ‘Tutti insieme per Comunanza’, che sarà composta da: Alberto Antognozzi, Luigi Contisciani, Mirella De Santis, Domenico Gionni, Giuseppe Giustozzi, Luca Laurenzi, Elisa Massacci, Marco Monti, Claudio Nicolai, Andrea Passaretti, Francesca Perugini e Luigina Ponziani. Dall’altra parte, ad affiancare lo sfidante Domenico Sacconi sarà la lista civica ‘Comunanza tocca a te’. Questa è formata da: Marco Ciabattoni, Marco Funari, Lucia Iezzi, Luca Costantini, Maria Lupi, Matteo Meschini, Stefano Sacconi, Alfredo Sirocchi, Massimiliano Trobiani e Filippo Virgili.

Matteo Porfiri