Sfida di calcetto tra gli studenti alla Mentuccia

A Fermo è ormai tradizione che la primavera, anche la più grigia, abbia i colori dell’arcobaleno grazie ai tornei studenteschi di calcetto che coinvolgono numerosissimi studenti degli istituti superiori cittadini. Iniziata ai primi di aprile, è giunta al termine l’ottava edizione della ’ITET League’ che ha visto la partecipazione di 12 squadre maschili e 4 femminili dell’istituto tecnico ‘Carducci-Galilei’.

"Al parco della Mentuccia sono stati pomeriggi ricchi di gare frutto dell’organizzazione di noi studenti – ha spiegato Filippo Isidori, uno dei responsabili – con me anche Nicolò Calafiore, Leonardo Trotti, Niccolò Donati e Ludovico Candidori: quest’ultimo insieme al nostro insegnante di religione Giuseppe Lupoli, si è esibito dal vivo con il brano musicale ‘Uno Pari’ di cui sono entrambi autori". Tra fuochi d’artificio, fumogeni e striscioni sono entrate in campo le ragazze del 5°B AFM Sofia Borraccini, Elisa Belleggia, Elisa Cicchini, Asia Cataldo e Giorgia Bargoni che, con il punteggio di 5-1, hanno avuto la meglio sulle studentesse del 4°A RIM. A seguire la finalissima maschile dominata dai ragazzi del medesimo 5°B AFM per 7-1 sui colleghi del 5°A AFM. "Nel ringraziare l’amministrazione comunale per il supporto logistico e gli sponsor – ha concluso Isidori – è necessario menzionare i primi classificati: Nicolo Calafiore, Giovanni Iulitti, Smajo Durakovic, Edoardo Febbo, Francesco Frassino, Edoardo Montelpare, Alessandro Di Sante, Alessio Ambrogi, Matteo Di Ruscio, Nicolò Sfasciabasti e Souleyamane. Premi speciali: capocannoniere Tommaso Iommi; miglior giovane Matteo Ricci- miglior portiere Alessandro Di Sante; miglior giocatore Nicolo Calafiore".

Gaia Capponi