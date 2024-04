Sfida tra donne a Castorano. Speca in campo: "Il nostro progetto"

A Castorano sfida tra donne per la carica di sindaco. Alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, sarà una sfida tra due donne quella per la conquista della più alta carica del Comune. A contendere la guida dell’amministrazione comunale la candidata sindaca Rossana Cicconi, espressione della maggioranza uscente, dall’altra parte Bianca Speca. "Ho accettato la proposta di tante persone che mi hanno invitato a candidarmi – evidenzia la Speca – e con le quali stiamo lavorando. Colgo l’occasione per ringraziarli per la fiducia che mi hanno riservato". La Speca è una donna innamorata del proprio paese, dove ha sempre abitato. Una vita divisa tra insegnamento, famiglia e associazionismo. Bianca Speca ha presentato ieri la sua candidatura a sindaco, in una delle sale del ristorante Lo Spuntino, difronte a un nutrito gruppo di persone. Speca è un volto noto a Castorano, una donna che ha saputo farsi conoscere e apprezzare per i suoi numerosi impegni. Ha sempre vissuto il paese e la sua comunità. Quasi 50enne, cresciuta a Castorano, si è laureata in pedagogia all’università di Perugia. Oggi è insegnante nella scuola Agraria di Ascoli e anche mamma di tre figli. Bianca Speca ha accettato con grande generosità di mettersi a disposizione di un progetto inclusivo, che parte dal basso e chiede la collaborazione di tutti. La Speca mette subito in chiaro: "Facciamo parte di una lista civica, ho ‘arruolato’ una serie di candidati pronti ad impegnarsi perché questo paese faccia il salto di qualità. Dobbiamo lavorare per evitare lo spopolamento, ridare vita e lustro al nostro paese, che non deve essere una realtà anonima, ma un borgo capace di attrarre turisti e di vivere tante esperienze positive, non solo per noi, ma anche per i nostri figli. Vogliamo la collaborazione della gente: mamme, anziani, giovani, tutti coloro che possano rendere viva e resiliente la nostra comunità. Per questo favoriremo tutte le partecipazioni in tutte le sue forme: tradizionali e più evolute". I sostenitori della Speca hanno sottolineato: "Tanto è stato l’entusiasmo che la candidatura ha generato, che siamo stati contattati da tanti nostri compaesani, che hanno espresso la volontà di sostenerci, disponibili a correre nella nostra lista".

Maria Grazia Lappa