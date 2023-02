Sfila in centro la ciurma di Peter Pan

Circa 400 partecipanti daranno corpo ai 9 gruppi mascherati del Carnevale dei Bambini di Grottammare.

La presentazione delle proposte che sfileranno domenica nel centro cittadino avverrà oggi pomeriggio, nel corso della festa di apertura del Carnevale di Grottammare in piazza Carducci. Inizio ore 15.30, previsti giochi gonfiabili e animazione a tema "Peter Pan e la ciurma dei pirati". La presentazione di oggi sarà solo un assaggio della sfilata in programma domenica quando mascherine di ogni età, bambini dall’Infanzia alla Primaria dei vari plessi scolastici, familiari e genitori sfileranno in piazza Fazzini e vie del centro, "raccontando" storie e fiabe con i loro costumi.

Il tema dell’edizione 2023 del Carnevale dei Bambini, infatti, è dedicato ai libri e alla lettura. Le maschere sono state autoprodotte con materiali di riciclo, in piena sintonia con la ricorrenza della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (che sarà 16 febbraio).