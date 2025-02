Sfilano i carri la domenica e il martedì

Saranno otto i carri che sfileranno domenica 2 marzo per l’edizione 2025 del Carnevale Sambenedettese e altri sei percorreranno il centro Martedi Grasso 4 marzo in collaborazione con i Carnevali di Castignano, Castel di Lama e Comunanza. L’amministrazione comunale è infatti intenzionata a rilanciare la sfilata dei carri allegorici per dare nuova vita alla settimana in maschera, anche in Riviera. Le creature in cartapesta realizzate dall’associazione ’Amici del Carnevale’ saranno quattro e i temi spazieranno come sempre tra fantasia e attualità. Ce ne sarà uno dedicato ad ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ e uno sullo ‘Scioglimento dei ghiacciai’. Ci sarà spazio anche per la musica, con un carro dedicato ai vari strumenti musicali con pianoforti, violini, chitarre e trombe, fino ad arrivare alla spettacolare ‘Locomotiva dei desideri’. I gruppi mascherati potranno essere associati ai carri oppure scegliere un tema libero proposto dal quartiere di appartenenza.

La domenica, come detto si aggiungeranno altri quattro carri provenienti da Castignano, mentre Martedi Grasso ne arriveranno due, rispettivamente da Castel di Lama e Comunanza. In quest’ultimo caso, il carro dovrebbe ispirarsi alle ‘Frecce Tricolori’. Tra gli altri eventi ricordiamo il Giovedì Grasso al PalaSpeca con la Festa dei Bambini e sabato 1 marzo in piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli.

v.r.