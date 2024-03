Sfonda la balaustra e poi scappa con il Suv. Automobilista fermato, salvo per miracolo

Rischia di volare giù dal ponte Rozzi, salvo per miracolo. Nella nottata tra il 3 ed il 4 marzo, un uomo alla guida di un suv, dopo averne perso il controllo, ha sfondato la balaustra del ponte dello stadio rischiando di cadere nel fiume. Poi, il conducente ha fatto perdere le proprie tracce provvedendo a far rimuovere il mezzo distrutto. La polizia locale grazie alle testimonianze raccolte dalla cittadinanza e alla videosorveglianza è riuscita ad identificare l’automobilista, che ha ammesso il sinistro. Oltre a subire le sanzioni previste per omesso controllo del veicolo e danneggiamento di pertinenza stradale, il trasgressore verrà sottoposto a revisione della patente di guida e sarà costretto a risarcire i danni arrecati, vista la necessità di riparare la zona.