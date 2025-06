Sgomberata casa diventata un bivacco

Sgomberata una casa di proprietà del comune di Grottammare che si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, di fronte al centro commerciale L’Orologio. La casa colonica, abbandonata da decenni, era ‘abitata’ da senza tetto che vi avevano portato reti, materassi, coperte e anche tanta immondizia. Ieri mattina gli operai del Comune, agenti della polizia locale e personale della Picenambiente hanno ripulito la casa ed hanno poi proceduto a una nuova messa in sicurezza.

In passato un analogo intervento c’era già stato e in quell’occasione furono sigillate porte e finestre, parte con mattoni e cemento e parte con listelli di legno. I clochard questa volta hanno sfondato la finestra che non era stata cementata trovandovi un rifugio nel periodo invernale. Si tratta di una vecchia casa colonica su due piani, con un ampio cortile attorno, che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in vendita e che a breve figurerà nell’elenco delle alienazioni. In questi giorni, infatti, è in corso la perizia tecnica per dare un valore economico all’immobile e al terreno circostante. Intanto, come primo passo, con provvedimento sindacale, il vetusto edificio è stato liberato dal bivacco e la finestra nuovamente blindata, finché resisterà.

ma. ie.