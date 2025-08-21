Sgomberato palazzo abbandonato. Smantellati anche bivacchi

Nelle prime ore della giornata di ieri è scattata una nuova operazione congiunta fra le forze dell’ordine tesa al monitoraggio e la prevenzione finalizzata al contrasto di situazioni di degrado urbano. I controlli hanno riguardato la periferia ovest in particolare il Ponterotto ed i ponti sul torrente Albula. Gli agenti della polizia locale e del commissariato di San Benedetto hanno individuato tre persone che avevano abusivamente preso possesso di uno stabile abbandonato nelle adiacenze del torrente Albula, all’altezza della sede della locale Caritas. Gli occupanti sono stati identificati e la struttura subito sgomberata. Contestualmente il proprietario dell’immobile è stato avvisato e invitato ad adottare con urgenza le misure necessarie per impedire un nuovo accesso non autorizzato. Solitamente sono persone senza tetto che si stabiliscono vicino alla Caritas dove si recano per usufruire dei pasti e dei diversi servizi, compresi quelli sanitari. Nell’ambito della stessa operazione, il personale delle forze dell’ordine ha inoltre svolto sopralluoghi sotto i ponti che attraversano l’alveo del torrente Albula, dove sono stati rinvenuti alcuni bivacchi che sono stati smantellati.

Marcello Iezzi