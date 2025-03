Sguardi di donna, da Piersandra Dragoni a Richa Rani

Nell’ambito della rassegna ‘Sguardi di donna’ venerdì sera vi è stato l’intervento della giornalista Piersandra Dragoni che, partendo dal libro ‘La fine è il mio inizio’ di Tiziano Terzani, ha fatto un excursus di duemila anni di storia dove, contrariamente a quanto a volte si sostiene, le donne hanno avuto un ruolo importante nelle arti e nella sua diffusione.

A seguire la mediatrice culturale Richa Rani in riferimento all’India ha parlato dei diritti delle donne e delle loro condizioni di vita. Sicuramente le donne indiane, com’è emerso dalla testimonianza di Richa Rani e dalla proiezione del film, hanno un percorso molto lungo e difficile da fare prima di giungere ad acquisire diritti fondamentali per arrivare alla parità di genere. Le nuove generazioni devono anche resistere a un diffuso senso di corruzione.

Con la proiezione del documentario ‘Disegnare per resistere’ la disegnatrice Rachita Taneja grazie all’arte fumettistica ha manifestato il suo dissenso contro gli abusi del suo Stato. Filo conduttore l’arte intesa come un privilegio per dire ciò che si pensa, per gestire la rabbia e per esprimere la esistenza. Non dobbiamo smettere di scrivere la storia’ è stato il messaggio finale dell’incontro.