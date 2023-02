’Sguardi di donne’ al via Si parte oggi con Stefania Martelli

Inizia oggi a Grottammare la rassegna ’Sguardi di donne’ giornata internazionale della donna. Sei sono gli incontri in cartellone che andranno avanti fino al primo aprile. Questo pomeriggio alle 17,30 nella sala Consiliare la dottoressa Stefania Martelli, coordinatrice del consultorio di San Benedetto, interverrà su ’Qualunque sia la scelta, non sei sola’. "La manifestazione Sguardi di donne – afferma l’assessore alle pari opportunità, Monica Pomili – E’ una manifestazione di assoluto riferimento, dedicata all’universo femminile, capace di fare emergere innumerevoli voci e spunti di riflessione". Il programma è il risultato della collaborazione di tante realtà, vicine o comunque interessate al mondo delle donne, che nel tempo hanno partecipato all’approfondimento di vari aspetti. "Sguardi di donne chiude il secondo ciclo della Consulta delle pari opportunità, nata con il primo mandato del sindaco Piergallini – ricorda Clarita Baldoni vice presidente della Consulta – Una struttura che di anno in anno si è arricchita sempre più di donne, di esperienze, siamo certe che questo percorso, questo gruppo possa proseguire negli anni".