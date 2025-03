’Sguardi di donne’. Domani c’è. Rita Bartolomei

Il tema dell’emancipazione della donna nella società è il contributo della Fondazione Libero Bizzarri alla rassegna ‘Sguardi di donne’ 2025 che, per l’appuntamento di domani, ospita Maria Rita Bartolomei (antropologa giuridica e vice presidente della Consulta per le Pari opportunità del comune di Grottammare), nell’incontro dal titolo ‘Viaggio nel ‘900 delle donne’, inizio ore 17.30. L’iniziativa si terrà nella Sala convegni del Kursaal, dov’è in corso la mostra "Impronte di donne". Inaugurata sabato 8 marzo, l’esposizione annovera la presenza di 28 artiste e artisti locali i quali hanno offerto la loro originale visione dell’universo femminile. Il pubblico potrà ammirare le opere nello Spazio K fino al 23 marzo, tutti i giorni dalle 17 alle 19, le domeniche 16 e 23 marzo anche dalle 10.30 alle 12.30. Sguardi di donne è un contenitore di eventi gratuiti promosso dalla Consulta per le Pari opportunità del comune di Grottammare, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della Donna. L’edizione di quest’anno è partita il 7 marzo e si concluderà l’11 aprile con la cerimonia del Premio Silvana Scaramucci, il riconoscimento che celebra l’impegno delle donne più attive del territorio.