’Sguardi di donne’ nel palazzo Kursaal. Tuffo nell’arte

La rassegna Sguardi di donne, promossa dalla Consulta per le Pari Opportunità di Grottammare, prosegue presso lo Spazio K, nel palazzo kursaal, nel corso del quale si tornerà nuovamente nel mondo dell’arte. "Scopriremo come nel tempo le donne abbiano occupato questo ambito nelle vesti di produttrici di arte, e non più solo come mezzi e strumenti, prendendo il proprio spazio in un mondo ad appannaggio esclusivamente maschile – affermano le organizzatrici – Vedremo anche come oggi l’arte rimane ancora un potente strumento di lotta e di resistenza in quei paesi in cui i diritti fondamentali non vengono rispettati, lotta che assume un potenziale ancora maggiore se l’arte è espressa da una donna. Affronteremo questo tema con il contributo della mediatrice culturale Richa Rani in riferimento all’India che ad oggi risponde alle critiche politiche che le vengono mosse".