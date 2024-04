’Sguardi di donne’ oggi pomeriggio all’Ospitale

Il corpo femminile come fatto sociale e culturale sarà il tema del prossimo appuntamento della rassegna ’Sguardi di donne’, in programma oggi alle 17.30, nella sala multimediale de L’Ospitale paese alto di Grottammare. Per l’occasione, è attesa l’antropologa Maria Rita Bartolomei, che interverrà all’incontro dal titolo ’Antropologia del corpo femminile’. "Parleremo di mutilazioni genitali – anticipa l’antropologa – e del significato di questa pratica, che persiste in Africa, delle ragazze ‘perlina’ Samburu in Kenya. Passeremo poi a trattare la questione del corpo come fatto sociale e culturale nelle società moderne e quindi lo sfruttamento del corpo femminile nella pubblicità, la progressiva digitalizzazione che presenta dei corpi perfetti, con il problema dell’identità personale, il legame con l’antica pratica del ’prezzo della sposa’ e del femminicidio come esempio sommo di possesso da parte di una cultura prevalentemente maschilista".