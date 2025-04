’Sguardi di donne’ per Laura Cocci

La rassegna ‘Sguardi di Donne, a Grottammare, si chiude domani pomeriggio alle ore 17.30 nella Sala consiliare con il toccante ricordo di Laura Cocci. In occasione dell’incontro dal titolo ’Il sociale è una scelta di vita’, sarà consegnato alla famiglia il premio ‘Silvana Scaramucci’ 2025, promosso dalla Consulta per le pari opportunità, insieme all’Amministrazione comunale. Il riconoscimento a Laura Cocci, dipendente del Comune recentemente scomparsa, è il tributo al suo impegno umano e professionale nel campo del sociale e delle politiche giovanili, sempre affrontato con dedizione ed entusiasmo, lasciando un’impronta autentica nei cuori e nella comunità. La motivazione del premio a "una donna tenace e capace, coraggiosa e libera, che ha trasformato il suo lavoro in un messaggio di vita".