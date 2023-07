Shakespeare al parco Haber porta Otello sul palco di Villa Vitali

Si è aperta con grande successo e con un pieno di emozioni la terza edizione di ‘Shakespeare nel Parco’; festival di cultura e teatro, ideato dalla compagnia Proscenio Teatro, che fino al 23 luglio porterà le opere del drammaturgo inglese in alcuni dei luoghi più suggestivi del comune di Fermo. La prossima tappa sarà a Villa Vitali con Alessandro Haber e la sua lettura scenica dell’Otello. Noto attore di teatro e cinema, Haber ha lavorato con alcuni fra i migliori registi italiani (Bellocchio, Monicelli, Pupi Avati che lo ha reso protagonista del suo Regalo di Natale), vincendo numerosi premi, tra cui un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri ddomenica alle 21.15 all’arena di Villa Vitali a Fermo. Insieme a lui Fausto Costantini, Elena Ferrantini e Matteo Rizzi. Otello è una delle più note tragedie shakespeariane: ambientata a Venezia, si concentra sulla gelosia di Otello, il Moro di Venezia, generale a servizio della Repubblica, per l’adorata moglie Desdemona. La lettura scenica, a cura dell’Associazione culturale Teatroper e prodotta da Generazioni spettacolari e C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, si concentra sulle sottili sfumature che colgono l’umanità dei personaggi. Come ricorda lo stesso Haber "non è finalizzata a una semplice analisi dei personaggi a cui segua una messa in scena", ma è "una vera e propria forma di spettacolo". L’ingresso è gratuito per i ragazzi entro i 18 anni di età, come spiegano i tre organizzatori del festival, Stefano Tosoni, Lorenzo Marziali e Stefano De Bernardin: "A questo tenevamo molto, nell’ambito del nostro impegno per diffondere l’amore per il teatro anche e soprattutto tra i giovani. Per loro, abituati agli schermi, un’arte vecchia di tremila anni può rappresentare una bella scoperta, le performance dal vivo arrivano a un livello profondo e irraggiungibile da qualunque video". I biglietti (intero 15 euro ridotto 12 euro) possono essere acquistati alla biglietteria di Villa Vitali tel. 331 2767671 o, online, sul sito vivaticket.it Per maggiori informazioni: www.shakespearenelparco.it.