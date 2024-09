Shakespeare rivive ed è un successo

E’ stato un successo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ la più famosa delle commedie di Shakespeare portata in scena sabato scorso a Castel di Lama dalla compagnia teatrale ’Calliope a teatro’ diretta dalla professoressa Maria Angela Alessandrini. Sul palco si sono esibiti: Vittorio Poltronieri nelle vesti di Teseo, Danila D’Agostino in Ippolita, Leonardo Grilli in Lisandro, Andrea d’Isidoro in Demetrio, Martina di Vardo in Ermia, Veronica Luciani in Elena, Carlo Damiani in Egeo, Riccardo Mancini in Filostrato, Matteo di Antonio in Oberon, Maria Angela Alessandrini in Titania, Cristiano Morichi in Puck, Sara Camertoni nella fata Gocciadirugiada, Chiara Grilli nella fata Semidisenape, Francesca Micheli in Cotogna (Chiarodi luna), Giorgio Vagnoni in Bottom (Piramo) Carlo Damiani in (Flauto Tisbe), Lucia Alessandrini in Serenella (Leone) e infine Angela Mollica in Tomassina.