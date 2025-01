’Shanghai’ rinasce. Lavori partiti nella zona di Porta Cappuccina:: "Progetto ambizioso"

Il 2025 sarà caratterizzato dalla riqualificazione di una delle zone più caratteristiche del quartiere di Porta Cappuccina. Si tratta dell’ex area Shanghai, dove i lavori sono stati già avviati e procedono a passo spedito con l’obiettivo di terminare il primo stralcio entro l’estate. L’intervento, che mira a restituire decoro a una zona che da tanti anni era lasciata alla mercè del degrado, è stato promosso ovviamente dall’amministrazione comunale su proposta, però, dell’associazione ‘La Chimera’.

"Lì c’era il vecchio campetto sportivo, nel quale tanti di noi hanno trascorso i migliori anni dell’adolescenza – racconta Ivan Pistolesi, presidente dell’associazione –. Si trovava, però, in una condizione di estremo abbandono, tanto che ormai non c’erano più nemmeno le porte. Allora abbiamo buttato giù un progetto, insieme ad alcuni architetti, e la nostra idea ambiziosa è stata sposata anche dall’assessore Marco Cardinelli. I lavori stanno andando avanti, a buon ritmo, e siamo fiduciosi che possano concludersi presto".

L’area, in poche parole, verrà trasformata in un importante polo aggregativo arricchito da un parco pubblico dotato di percorsi sensoriali, giochi per bambini, panchine e altri servizi. Non mancherà l’allestimento di un campo di calcio in terreno sintetico con un nuovo impianto di illuminazione che aiuterà a garantire la sicurezza specialmente negli orari notturni. Questo grazie ai 450mila euro stanziati dal Comune.

Nel progetto è previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, per facilitare la fruizione degli spazi anche alle persone con disabilità. Ci sarà anche un giardino botanico, nel quale le varie piante saranno anche dotate di descrizioni in braille, per consentirne il riconoscimento anche agli utenti non vedenti. Questo nel primo stralcio dell’idea che, per il futuro, prevede anche la realizzazione di un percorso per skateboard e un campo da basket.

"Ovviamente, le proposte sono tante ma vediamo cosa si riesce a fare – prosegue Pistolesi –. Sarebbe interessante anche allestire uno spazio per l’arrampicata outdoor oppure una fontana balneabile. Però, ripeto, è bene procedere passo dopo passo". Nella zona, intanto, è stato anche realizzato un murales dall’artista ascolano Arko, che raffigura un drago, visto che il 2024 in Cina è stato l’Anno del Drago.

Matteo Porfiri